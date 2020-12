Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : étude clinique pour Zerviate en Chine Cercle Finance • 30/12/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Nicox annonce que son partenaire Ocumension Therapeutics a initié une étude clinique de phase III en Chine sur Zerviate, sa formulation oculaire topique de l'antihistaminique cétirizine pour traiter le prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Cette étude randomisée, multicentrique, vise à évaluer la sécurité et l'efficacité du produit pour les patients chinois atteints de conjonctivite allergique. Environ 296 patients devraient être recrutés dans approximativement 15 centres cliniques. Dans le cadre de leur accord de concession de licence, Nicox pourrait potentiellement recevoir d'Ocumension des paiements d'étape pouvant atteindre jusqu'à 19 millions de dollars ainsi que des redevances de 5% à 9% sur les ventes nettes de Zerviate.

