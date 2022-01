Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox: entouré après l'obtention d'un brevet en Europe information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 09:27









(CercleFinance.com) - Nicox grimpe de plus de 6% après l'annonce par la société d'ophtalmologie de la délivrance, par l'Office Européen des Brevets (OEB), du brevet EP2408453 qui protège Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% jusqu'en 2030.



Ce brevet couvre la formulation de ce produit de Nicox, commercialisé aux Etats-Unis par son partenaire exclusif Eyevance Pharmaceuticals, ainsi que son indication dans le traitement des symptômes de la conjonctivite allergique ou rhino conjonctivite allergique.



Le marché des prescriptions pour la conjonctivite allergique en Europe, en Europe de l'Est et en Turquie a été estimé par IQVIA à environ 260 millions d'euros en 2020. La formulation de Zerviate est aussi protégée jusqu'en 2032 aux Etats-Unis, et jusqu'en 2030 au Japon et au Canada.





Valeurs associées NICOX Euronext Paris +8.11%