Nicox: désignation de médicament orphelin pour Fera aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 15:51









(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé mercredi que son partenaire américain Fera avait obtenu de la FDA la désignation de médicament orphelin pour le naproxcinod dans le traitement de la drépanocytose, une maladie du sang héréditaire.



L'autorité sanitaire américaine a accordé la désignation de médicament orphelin au naproxcinod dans le traitement de cette maladie qui affecte les globules rouges et touche environ 100.000 américains.



La drépanocytose - qui se caractérise par des globules rouges en forme de faucille, et non ovales - entraîne des douleurs, de fréquentes infections ainsi qu'une anémie.



En vertu d'un accord de licence conclu en 2015, puis amendé en 2018 et 2020, Nicox a alloué à Fera les droits exclusifs concernant le développement et la commercialisation du naproxcinod sur le marché américain.



Nicox pourrait potentiellement recevoir un paiement d'étape d'un montant de 40 millions de dollars si les ventes annuelles du naproxcinod devaient atteindre un milliard de dollars aux Etats-Unis, ainsi que des redevances de 7% sur les futures ventes du produit.



L'action Nicox était en hausse de 0,7% mercredi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.





