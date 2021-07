Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : des résultats positifs pour l'étude Dolomites Cercle Finance • 01/07/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Nicox fait part de résultats positifs pour l'étude clinique de phase 2 Dolomites montrant que les effets de réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome obtenus avec le NCX 470. Le laboratoire en ophtalmologie précise que son nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO)a montré des effets significativement supérieurs à ceux observés avec le traitement de référence actuel, le latanoprost. Le NCX 470 s'est montré sûr et bien toléré, sans effet indésirable grave lié au produit et sans mise en évidence d'effets secondaires systémiques liés au traitement. Les résultats de la première étude de phase 3, en cours, sont prévus au deuxième trimestre 2022.

Valeurs associées NICOX Euronext Paris +0.41%