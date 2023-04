Nicox: demande d'autorisation du Zerviate en Chine pour 2024

(AOF) - Nicox, a annoncé aujourd’hui que son partenaire licencié exclusif chinois, Ocumension Therapeutics, a soumis une demande d’autorisation de mise sur le marché en Chine pour Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Cette société internationale spécialisée en ophtalmologie précise que le processus d'approbation devrait prendre environ 12 mois, avec un potentiel lancement commercial en Chine en 2024. Ocumension prévoit de fabriquer le produit dans sa nouvelle usine située à Suzhou, en Chine.

Zerviate est actuellement commercialisé aux Etats-Unis pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Le marché des prescriptions de produits pour la conjonctivite allergique en Chine devrait atteindre près de 500 millions de dollars d'ici 2030.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.