Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : de la visibilité financière sur 12 mois Cercle Finance • 16/07/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Nicox a fait état vendredi d'une trésorerie de 36,5 millions d'euros au 30 juin, une visibilité jugée suffisante par la société pour faire face à ses besoins de trésorerie sur les douze prochains mois. Ce chiffre se compare aux 42 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie publiés en date du 31 mars et aux 47,8 millions d'euros annoncés à la fin 2020. Sur le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'ophtalmologie s'est élevé à 700.000 euros, dont 600.000 euros de paiements de redevances nettes, contre un chiffre d'affaires de 600.000 euros entièrement constitué de paiements de redevances nettes au premier trimestre. Au 30 juin, le groupe affichait une dette financière de 18 millions d'euros, composée à hauteur de 16 millions d'un financement obligataire avec Kreos Capital. A la Bourse de Paris, le titre Nicox cédait 0,7% vendredi matin après la parution de ce point d'activité.

Valeurs associées NICOX Euronext Paris -0.29%