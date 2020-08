Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : confirme négocier un PGE de 2 ME Cercle Finance • 05/08/2020 à 11:54









(CercleFinance.com) - Nicox confirme négocier actuellement des contrats de prêts garantis par l'Etat d'un montant total de 2 millions d'euros dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La Société annoncera la finalisation de ces prêts.

