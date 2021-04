NICOX: chiffre d'affaires et trésorerie en repli au premier trimestre

(AOF) - Au 31 mars 2021, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 42 millions d'euros, contre 47,8 millions au 31 décembre 2020. Le chiffre d'affaires net de la biotech (qui provient du chiffre d'affaires issu de collaborations moins les paiements de redevances) pour le premier trimestre 2021 était de 0,6 million d'euros (entièrement constitué de paiements de redevances nettes), 1,7 million d'euros un an plus tôt (dont 0,7 million de paiements de redevances nettes).

A la fin du premier trimestre 2021, Nicox avait une dette financière de 17,8 millions d'euros, composée de 15,8 millions millions sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d'un montant total de 2 millions d'euros avec la Société Générale et le LCL, accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

