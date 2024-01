Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nicox: chiffre d'affaires en hausse de 29% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé vendredi que les redevances perçues sur Vyzulta, sa solution ophtalmique licenciée à Bausch + Lomb, avaient dépassé pour la première fois le seuil des quatre millions d'euros en 2023.



La société pharmaceutique indique que son chiffre d'affaires s'est ainsi élevé à 4,2 millions d'euros l'an dernier, soit une augmentation de 29% par rapport aux 3,3 millions d'euros enregistrés lors de l'exercice 2022.



Au 31 décembre, Nicox disposait d'une trésorerie de 11,9 millions, contre 27,7 millions un an plus tôt, un montant jugé suffisant pour assurer son financement jusqu'en juin 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470.



Ce nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique fait l'objet d'études pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome ou d'hypertension oculaire



Dans son communiqué, la société indique poursuivre des discussions de concession de licence et pour d'autres accords générateurs de revenus, tout en étudiant plusieurs options stratégiques et en discutant avec ses créanciers pour restructurer sa dette, qui s'élève à 21 millions d'euros.



Nicox souligne toutefois que l'approbation et la commercialisation de Zerviate (conjonctivite allergique) prévue en Chine en 2024 devraient aussi contribuer à une augmentation du chiffre d'affaires issu des collaborations.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Nicox progressait de 0,8% jeudi à la mi-séance suite à cette publication sans grande surprise.





