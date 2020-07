Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox : cession du solde des parts dans VISUfarma Cercle Finance • 10/07/2020 à 08:23









(CercleFinance.com) - Nicox annonce la cession pour cinq millions d'euros du solde de sa participation dans VISUfarma, société pharmaceutique pan-européenne spécialisée en ophtalmologie, à une filiale de son principal actionnaire, GHO Capital. 'Cet accord, qui s'ajoute à l'extension de notre collaboration avec Ocumension en mars, montre notre capacité à garantir les ressources financières nécessaires à notre société grâce à nos multiples actifs', a déclaré Gavin Spencer, chief business officer. Nicox rappelle avoir cédé son infrastructure commerciale européenne et internationale ainsi que certains actifs et droits à VISUfarma en août 2016. La transaction est conditionnée à certaines autorisations et devrait être finalisée le 23 juillet au plus tard.

Valeurs associées NICOX Euronext Paris -0.62%