NICOX cède le solde de sa participation dans VISUfarma pour 5 millions

(AOF) - Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, a annoncé la cession pour un montant de 5 millions d'euros du solde de sa participation dans VISUfarma, société pharmaceutique pan-européenne spécialisée en ophtalmologie, à une filiale de son principal actionnaire, GHO Capital. Cette participation était constituée d'actions d'une société britannique holding de VISUfarma et d'obligations de VISUfarma B.V.

"La réalisation de notre participation dans VISUfarma par sa cession à son principal actionnaire, GHO Capital, s'inscrit dans notre stratégie d'avancement de notre pipeline R&D de soumission de demandes d'autorisation de mise sur le marché pour nos deux principaux candidats médicaments, NCX 470 et NCX 4251. Cet accord, qui s'ajoute à l'extension de notre collaboration avec Ocumension en mars, montre notre capacité à garantir les ressources financières nécessaires à notre société grâce à nos multiples actifs." a déclaré Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox.

Nicox a cédé son infrastructure commerciale européenne et internationale ainsi que certains actifs et droits à VISUfarma en août 2016. La transaction est conditionnée à certaines autorisations et devrait être finalisée le 23 juillet au plus tard.

