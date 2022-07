Nicox: bien orienté après une publication favorable information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Nicox gagne plus de 4% après la publication de nouvelles données sur le NCX 470 montrant des améliorations de l'hémodynamique oculaire et de la physiologie des cellules rétiniennes, dans le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics.



'Le NCX 470 pourrait avoir la meilleure efficacité de sa classe dans la réduction de la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire', a déclaré Doug Hubatsch, chief scientific officer de Nicox.



Le NCX 470 est actuellement évalué dans deux études cliniques internationales de phase 3, Mont Blanc et Denali, visant à démontrer sa non infériorité et, si l'objectif est atteint, sa supériorité statistique dans la réduction de la pression intra-oculaire par rapport à Xalatan.