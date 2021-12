Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox: Armistice Capital à plus de 5% information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - Armistice Capital, LLC, agissant pour le compte d'un fonds, a déclaré avoir dépassé, le 13 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nicox et détenir, pour le compte dudit fonds, 7,42% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Nicox. Le déclarant a précisé détenir 3,2 millions de BSA exerçables jusqu'au 13 décembre 2026, donnant droit à 2,72 millions d'actions, au prix unitaire de 3,21 euros.





