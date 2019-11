NICOX a levé 12,5 millions d'euros pour financer son étude dans le glaucome

Nicox prévoit que le chiffre d'affaires de 2020 inclura les redevances sur les ventes de Vyzulta, de Zerviate les paiements d'étape du partenaire Ocumension Therapeutics d'un montant pouvant atteindre 5,5 millions d'euros liés à l'initiation pour le NCX 470, en 2020, des études cliniques de phase 3 aux Etats-Unis par Nicox et en Chine par Ocumension.

Participent à cette levée de fonds des investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé basés aux États-Unis, le principal actionnaire de Nicox, HBM Healthcare Investments, un fonds d'investissement dans le domaine de la santé coté en bourse, de même qu'un certain nombre d'actionnaires européens.

