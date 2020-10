NICOX : 42,2 millions d'euros de trésorerie à fin septembe

(AOF) - Au 30 septembre 2020, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie de 42,2 millions d'euros contre 28 millions d'euros au 31 décembre 2019 et 45,5 millions au 30 juin 2020. Le chiffre d'affaire net pour le troisième trimestre 2020 était de 0,8 million (constitué des redevances de Vyzulta et de Zerviate et d'un premier paiement d'Itrom) contre 0,5 million (constitué exclusivement de paiements de redevances) au troisième trimestre 2019.

Au 30 septembre 2020, le groupe Nicox avait une dette financière de 19,2 millions sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d'un montant total de 2 millions avec la Société Générale et le LCL, accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

