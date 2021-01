Nicolas de Bucy, nouveau Directeur Général Adjoint de Perl

(AOF) - Perl, filiale de Nexity et leader du démembrement de propriété, le modèle immobilier fondé sur le partage de l'usage et de la propriété, annonce l'arrivée de Nicolas de Bucy en tant que Directeur Général Adjoint. Il aura pour missions de développer l'activité de Perl en partenariat avec les promoteurs, bailleurs, élus, brokers et professionnels du patrimoine.

Nicolas de Bucy vient ainsi renforcer l'équipe de direction pour poursuivre la dynamique de Perl, société à mission, aux côtés de Julien Drouot-l'Hermine, Président, et de Tristan Barrès, Directeur Général.