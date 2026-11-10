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Nicolas Cage s'est “transformé de l'intérieur” pour “Madden”, selon sa partenaire à l'écran Kathryn Hahn
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 21:54

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par Danielle Broadway

Nicolas Cage s’est tellement glissé dans la peau de la légende de la NFL John Madden pour le nouveau biopic “Madden” que sa partenaire à l’écran, Kathryn Hahn, affirme avoir passé tout le tournage à ses côtés sans jamais avoir l’impression d’avoir rencontré le vrai Cage.

Kathryn Hahn, qui incarne Virginia, la femme de Madden, a expliqué que Nicolas Cage était resté recouvert de prothèses tout au long du tournage, ce qui l’a transformé en Madden bien au-delà de l’aspect physique.

“J’ai vraiment l’impression qu’il a pleinement incarné John Madden”, a déclaré Kathryn Hahn à Reuters. “J’irais même jusqu’à dire que je n’ai pas encore vraiment rencontré Nicolas Cage, car les prothèses ont un effet particulier sur vous. Il s’est sans aucun doute transformé de l’intérieur.”

Réalisé par David O. Russell, ce film sur le sport sortira mercredi dans certaines salles et sera disponible sur Prime Video le 18 novembre.

Le film retrace le parcours de Madden, depuis ses années en tant qu’entraîneur des Oakland Raiders – vainqueurs du Super Bowl sous la houlette du propriétaire Al Davis – jusqu’à son rôle dans la création de Madden NFL avec Electronic Arts, l’une des franchises de jeux vidéo les plus influentes de l’histoire.

Après avoir pris sa retraite d’entraîneur, Madden est devenu l’une des voix les plus reconnaissables du football américain au cours d’une carrière de commentateur qui s’est étendue sur trois décennies, avant de prendre sa retraite en 2009.

Au casting, on retrouve Christian Bale dans le rôle de Davis et Sienna Miller dans celui de Carol Davis, l’épouse de ce dernier.

Sienna Miller, qui a grandi en Grande-Bretagne sans connaître Madden ni Davis, s’est dite impressionnée par la solidité du mariage des Davis.

“Il était dévoué, totalement dévoué à elle, et elle l’était tout autant”, a-t-elle déclaré. “Et c’était une source d’inspiration.”

Hahn, qui a incarné la sorcière Agatha Harkness dans “WandaVision” et “Agatha All Along”, a expliqué que le film se devait d’explorer les difficultés rencontrées par les Madden dans leur mariage et leur vie de famille.

Elle a ajouté que le fait d’explorer les aspects moins visibles du mariage et de la vie familiale des Madden avait contribué à en faire des personnages plus que bidimensionnels. “C’est ce qui en fait une histoire si humaine”, a-t-elle déclaré.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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