NHOA: vers un partenariat Atlante-REN au Portugal

(CercleFinance.com) - NHOA annonce que sa filiale Atlante a signé avec REN, l'opérateur du réseau d'électricité portugais, un protocole d'entente pour développer au Portugal cinq projets utilisant la solution de connexion au réseau Speed-E, dans des stations de recharge rapide Atlante.



Speed-E est une solution innovante qui permet la recharge de véhicules électriques par une connexion directe au réseau de transmission électrique, c'est-à-dire aux lignes de transmission à très haute tension.



En permettant cette connexion, la solution fournit non seulement une puissance significative pour la recharge de véhicules électriques mais permet aussi l'expansion des infrastructures de recharge dans les lieux où le réseau de transmission est présent.





Valeurs associées NHOA Euronext Paris +0.58%