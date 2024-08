Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: TCC Holdings augmente son prix d'OPA information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Ayant pris note des réserves concernant le caractère équitable de son prix proposé de 1,10 euro par action NHOA en numéraire, le conseil d'administration de TCC Holdings a approuvé le 20 août l'augmentation de ce prix pour le porter à 1,25 euro.



Il souligne que ce nouveau prix augmenté reflète une prime de 114% par rapport au dernier cours de clôture du 12 juin, avant l'annonce de son OPA, ainsi que de 82% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 180 jours de bourse précédant cette date.



Un projet de note d'information mis à jour sera déposé auprès de l'AMF avant la mi-septembre et le calendrier de l'OPA sera adapté. Les discussions avec le comité ad hoc du conseil d'administration de NHOA et ses conseils reprendront sur cette base.





Valeurs associées NHOA 1,08 EUR Euronext Paris 0,00%