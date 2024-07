Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nhoa: TCC Group franchit les 90% du capital & des votes information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - La société de droit de la République de Chine (Taiwan) TCC Group Holdings Co., a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 juillet 2024, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société Nhoa et détenir, indirectement, par l'intermédiaire

des sociétés de droit néerlandais Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V. et Taiwan Cement Europe Holdings B.V. qu'elle contrôle, 90,51% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Nhoa hors marché.





Valeurs associées NHOA 1,08 EUR Euronext Paris 0,00%