NHOA: société commune avec la Banque des Territoires

(CercleFinance.com) - NHOA annonce que sa filiale Atlante France et la Banque des Territoires s'associent pour créer une société commune, baptisée Alpis, destinée à déployer et exploiter plus de 500 points de recharge rapide pour véhicules électriques.



Ce projet s'inscrit dans les objectifs de l'Europe et de la France visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en s'alignant sur des engagements forts tels que la vente généralisée notamment de véhicules électriques d'ici 2035.



Alpis est dotée de 40 millions d'euros de fonds propres, apportés à 51% par Atlante et 49% par la Banque des Territoires. En outre, cette dernière a facilité l'obtention par Atlante d'environ 50 millions d'euros de subventions à travers quatre pays.





