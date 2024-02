Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: réduction des pertes en 2023 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - NHOA, société spécialisée dans le stockage d'énergie et la mobilité électrique, publie un résultat net de -46,1 millions d'euros au titre de son exercice 2023, contre -52,2 millions pour l'année précédente.



Son EBITDA (y compris sa filiale de points de recharge Atlante) s'est inscrit en amélioration, passant de -32,9 à -14,4 millions d'euros d'une année sur l'autre, et a même atteint +3,8 millions en excluant Atlante.



Le chiffre d'affaires et les autres revenus se sont accrus de 65% à 273 millions d'euros, une augmentation principalement due aux 205 millions réalisés par sa filiale NHOA Energy avec des projets à Taïwan et en Australie.





NHOA Euronext Paris -3.15%