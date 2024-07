Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: projet de stockage de batteries en Sicile information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - NHOA Energy annonce travailler à la réalisation d'un projet de stockage de batteries d'environ 50MWh attribué par ERG, construit pour soutenir son parc éolien existant à Vicari, dans la province de Palerme en Sicile.



La synergie entre le parc éolien et le système de stockage, augmentera l'efficacité de la production d'énergie renouvelable et assurera en même temps une alimentation électrique plus stable et plus fiable.



Le projet de stockage par batterie sera équipé de la dernière technologie de NHOA Energy afin de répondre à la réglementation du réseau de Terna pour les systèmes de stockage. Il s'accompagne d'un contrat d'exploitation et de maintenance de cinq ans.





Valeurs associées NHOA 1,08 EUR Euronext Paris +0,37%