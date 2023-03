Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

NHOA: première station de charge rapide d'Atlante en France information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 10:55

(CercleFinance.com) - NHOA annonce que sa filiale Atlante inaugure sa station de charge rapide à Saint-Memmie, près de Châlons-en-Champagne, dans une zone commerciale appartenant à Fulton, société de développement d'actifs immobiliers de premier plan.



Située le long de la nationale N44 et dans une zone commerciale très fréquentée, cette station comprend huit points de charge rapide ouverts 24 heures sur 24 et sept jours sur sept aux clients de la zone commerciale et aux conducteurs de véhicules électriques.



Saint-Memmie est la première station d'un réseau qui comprendra plus de 800 points de charge en construction en France. Atlante dispose aujourd'hui de plus de 2.000 points de charge en ligne et en construction en Europe du Sud.