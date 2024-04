Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: mise en service d'un projet pour Taiwan Cement information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - NHOA annonce la mise en service par sa filiale NHOA Energy du projet de stockage d'énergie de plus de 120MWh pour le groupe Taiwan Cement, situé dans le parc industriel de SuAo, à Taïwan.



Cette mise en service confirme l'ancrage de NHOA Energy en Asie, avec plus de 550MWh de systèmes en fonctionnement, et sa trajectoire de croissance à l'échelle mondiale, avec environ 2GWh en ligne et en construction sur cinq continents.



'La mise en service du système de SuAo marque une autre étape clé dans la transition énergétique de Taïwan, coïncidant avec l'engagement du gouvernement pour la neutralité carbone d'ici 2050', ajoute la société.





Valeurs associées NHOA Euronext Paris +2.90%