NHOA: le titre s'envole après l'OPA du taïwanais TCC information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 12:08









(CercleFinance.com) - TCC Group Holdings a lancé jeudi une offre publique d'achat simplifiée sur le spécialiste de la mobilité électrique NHOA, dont il était déjà l'actionnaire principal, en vue d'un retrait de la cote.



L'ex-Taiwan Cement Corporation envisage de proposer un prix de 1,10 euro pour chaque action de l'ex-Engie EPS, spécialisée dans le stockage d'énergie et la recharge ultra-rapide pour véhicules électrique, reflétant une prime de 88% par rapport au cours de mercredi soir.



Dans un communiqué, TCC explique que le projet d'offre est motivé par plusieurs facteurs, à commencer par la nécessité de réaliser des investissements significatifs qui serait facilités en tant que société non cotée.



'Un actionnariat privé permettrait en effet à NHOA de mettre en oeuvre plus efficacement des stratégies à long terme, sans la pression des attentes de marché, des coûts règlementaires et de la sensibilité aux fluctuations du cours de bourse', explique le groupe.



Après la dernière augmentation de capital d'environ 250 millions d'euros réalisée en 2023, presque intégralement souscrite par TCC, le groupe était monté à plus de 88,8% du capital et des droits de vote de NHOA.



En réaction à l'annonce de cette offre, le titre NHOA s'envolait de plus de 81% pour se rapprocher à quelques centimes près du prix proposé par TCC.





Valeurs associées NHOA 1.06 EUR Euronext Paris +81.16%