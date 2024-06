Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: inauguration d'une station Atlante près de Saintes information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - NHOA annonce l'inauguration par Atlante, sa filiale dédiée aux infrastructures de recharge, de la station de recharge ultra-rapide qu'il opère sur l'aire de services de Saint-Léger Ouest, située sur l'A10, au sud de Saintes, en direction de Bordeaux.



Cette mise en service marque le déploiement des quatre stations qui seront opérées par Atlante sur le réseau Vinci Autoroutes, soit un total de 89 points de recharge ultra-rapide supplémentaires pour accompagner le développement de la mobilité électrique en France.



Ces quatre nouvelles stations, ouvertes 24h/24, sont accessibles à tous les véhicules légers électriques et compatibles avec les différents standards de recharge. Leur conception a été pensée pour limiter l'impact environnemental de la construction.





