NHOA: inauguration d'une station Atlante à Milan

(CercleFinance.com) - NHOA annonce que sa filiale Atlante, dédiée à l'infrastructure de charge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques, inaugure la première station de recharge rapide pour véhicules électriques disponible 24 heures sur 24 de CityLife, à Milan.



La station est équipée de quatre points de recharge rapide et on prévoit une extension ultérieure à 12 nouveaux points de recharge rapide et ultra-rapide, dès l'obtention des autorisations administratives nécessaires.



Cette station s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large avec CityLife. Atlante sera en charge de l'installation d'un système photovoltaïque qui couvrira le nouveau centre de padel de CityLife, l'Atlante Arena.





