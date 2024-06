Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: expert indépendant nommé pour une OPAS information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - NHOA annonce que son conseil d'administration a nommé le cabinet Ledouble en qualité d'expert indépendant, sur recommandation de son comité ad hoc qui assurera le suivi de ses travaux dans le cadre prévu par la réglementation applicable.



Ceci fait suite à l'annonce, le 13 juin, de l'intention de TCC Group Holdings Co, l'actionnaire majoritaire de NHOA, de déposer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions NHOA, qui sera suivie d'un retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies.



Le cabinet Ledouble établira une attestation d'équité sur le projet d'offre, ainsi que sur le retrait obligatoire. Après examen du rapport de l'expert indépendant et recommandation du comité ad hoc, le conseil d'administration émettra un avis motivé sur l'offre envisagée.





Valeurs associées NHOA 1.07 EUR Euronext Paris +0.19%