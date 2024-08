Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: des réserves sur le projet d'OPAS de TCC information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 07:47









(CercleFinance.com) - NHOA indique que son comité ad hoc a émis, au vu des travaux préliminaires conduits par l'expert indépendant et son conseil financier, des réserves concernant les termes de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) déposée par TCC sur la société.



Ces réserves concernent le caractère équitable du prix proposé de 1,10 euro par action NHOA en numéraire. TCC examine les informations reçues à date et il est attendu que celui-ci déclare ses intentions sur les termes de l'offre au plus tard le 20 août.



Durant cette période, les négociations sur les actions NHOA sur le marché réglementé d'Euronext à Paris resteront suspendues. Elles reprendront dès que possible après que les intentions de TCC seront rendues publiques.





