NHOA: création d'un JRC avec le Politecnico di Milano

(CercleFinance.com) - NHOA (anciennement Engie EPS) et le Politecnico di Milano annoncent la signature d'un accord portant sur la création d'un centre commun de recherche (JRC) qui aura pour objectif de développer l'innovation, la recherche et la formation dans le secteur de l'énergie.



Cet accord de collaboration scientifique, qui renforce leur partenariat de longue date, portera principalement sur des recherches de pointe dans des secteurs stratégiques, tels que le stockage d'énergie, la mobilité électrique et la production d'énergie décentralisée.



Les activités JRC de NHOA incluront huit nouvelles bourses de doctorat pour soutenir différentes initiatives de recherche, et la création en 2023 d'un laboratoire pour développer de nouveaux produits pour NHOA Energy, Atlante et Free2move eSolutions.





