Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

NHOA: bornes de recharge inaugurées sur le MWC Square information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 09:18

(CercleFinance.com) - NHOA annonce que les nouvelles bornes de recharge réalisées par sa filiale Atlante, ont été inaugurées ce weekend sur le MWC Square de Misano World Circuit (MWC), six points de recharge rapides qui seront accessibles au public.



Cette opération s'inscrit dans la collaboration entre NHOA et le MWC entamée le juin dernier quand Free2move eSolutions (joint-venture entre NHOA et Stellantis,) avait fourni les dispositifs de recharge rapide du Smart EQ fortwo e-cup.



Atlante se propose d'installer 5.000 points de recharge d'ici 2025 et 35.000 d'ici 2030 pour faciliter la transition vers une mobilité plus durable en Italie, en accord avec les objectifs du paquet Fit for 55 de l'Union européenne.