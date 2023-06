Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHOA: acquisition du réseau de Ressolar finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Atlante, filiale de NHOA dédiée à l'infrastructure de charge pour véhicules électriques, annonce la clôture de l'acquisition en Italie de l'ensemble du spin-off e-mobilité de Ressolar, suite à la signature annoncée le 26 janvier dernier.



Cette acquisition fournit à Atlante de points de charge supplémentaires en Lombardie, en Vénétie et en Émilie-Romagne, à proximité de l'autoroute A4, qui relie Turin à Venise et constitue un axe logistique essentiel dans le nord de l'Italie.



'Cette expansion représente une étape importante pour l'e-mobilité dans ces régions, car Atlante vise à convertir le réseau acquis en charge rapide et ultra-rapide', faisant ainsi progresser le développement de son réseau, explique la société.





