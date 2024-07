Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: accord entre Atlante et la chaine Aldi en Espagne information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - NHOA annonce que sa filiale Atlante a signé un accord avec Aldi pour installer et exploiter des points de recharge rapide pour véhicules électriques dans ses supermarchés en Espagne, de façon à améliorer le service offert sur leurs parkings.



Ils ont initialement sélectionné 80 supermarchés, qui pourraient devenir plus nombreux par la suite. Ces chargeurs, de puissances de 90 à 120kW, permettront aux utilisateurs une charge complète de leurs véhicules, notamment durant leurs courses.



Chaque nouvelle station de charge rapide accueillera de deux à quatre points de recharge. De plus, Atlante apporte au partenariat son expertise en stockage d'énergie, permettant à l'infrastructure de se développer rapidement à mesure que l'utilisation augmente.





Valeurs associées NHOA 1,09 EUR Euronext Paris +0,37%