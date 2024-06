Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: accord avec Statkraft pour un projet en Ecosse information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - NHOA Energy annonce avoir signé un accord avec Statkraft, pour la fourniture et le service à long terme d'un projet de stockage d'énergie sur batteries de 113MWh à Coylton, en Écosse, dans le cadre du programme NOA Stability Pathfinder Phase 2.



Après les deux projets actuellement en construction au Royaume-Uni pour une capacité totale de 130MWh, ce système marque la troisième incursion de NHOA Energy dans le domaine du stockage de batteries dans la région.



Plus grand producteur d'énergie renouvelable en Europe, Statkraft est un acteur clé de la transition énergétique du Royaume-Uni avec un rôle de premier plan dans les solutions de stabilité du réseau.





Valeurs associées NHOA 1,07 EUR Euronext Paris -0,19%