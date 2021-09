Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NH TherAguix : IPO lancée avec le document d'enregistrement information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - La biotech française NH TherAguix a annoncé lundi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait approuvé son document d'enregistrement, première étape formelle en vue de son projet d'introduction en Bourse. La société, spécialisée dans le développement de nanomédicaments pour le traitement des cancers par radiothérapie, est à l'origine d'AGuIX, une molécule expérimentale à 'triple action' pour lequel elle envisage notamment des applications dans le cancer du pancréas et le cancer cérébral. AGuIX, qui se compose de nanoparticules injectées par voie intraveineuse, rend la tumeur visible sur l'imagerie par résonance magnétique, rendant du même coup la radiothérapie plus efficace. Son projet d'entrée en Bourse doit lui permettre de financer ses essais cliniques, actuellement en Phase II, avec l'objectif d'une demande d'enregistrement en 2025. La société, qui prévoit au total huit essais cliniques d'ici à la fin 2021, dit avoir déjà levé 12,3 millions d'euros auprès de fonds de capital-risque de renom. C'est Sanofi qui produit aujourd'hui sa nanoparticule AGuIX dans le cadre d'un partenariat industriel. L'opération reste conditionné à des conditions de marché favorables et à l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération.

