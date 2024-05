Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NFL Biosciences: retour positif de la FDA américaine information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 12:09









(CercleFinance.com) - NFL Biosciences a annoncé mardi avoir avoir reçu un retour positif de la part de la FDA, l'agence sanitaire américaine, en vue de conduire des essais cliniques sur son candidat médicament dédié à la réduction de la consommation excessive d'alcool.



La société biopharmaceutique explique que cette démarche, initiée en décembre 2023, va lui permettre de formaliser le programme de développement de NFL-301 dans les meilleures conditions.



L'ambition de l'entreprise est de développer le premier médicament botanique par voie orale à base d'extraits de kudzu, une plante originaire d'Asie, dans le traitement de la consommation excessive d'alcool.



Dans le cadre de sa demande dite 'pré-IND', la FDA a reconnu l'intérêt de la nouvelle indication, à savoir le traitement du 'binge drinking'.



Afin de bénéficier du statut de candidat médicament botanique, l'extrait de Kudzu à partir duquel est développé NFL-301 devra respecter les directives pour le développement de candidat médicament botanique



La formulation retenue devra être présentée à la FDA avant la demande d'autorisation d'étude clinique.



A la Bourse de Paris, l'action NFL progressait de plus de 2% dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES Euronext Paris +2.52%