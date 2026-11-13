NFL Biosciences renforce sa propriété intellectuelle avec une nouvelle demande de brevet sur NFL-102

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NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des immunothérapies pour le traitement de la dépendance tabagique, annonce le dépôt d’une nouvelle demande de brevet destinée à renforcer la protection de NFL-102 et à l’étendre à de nouvelles applications thérapeutiques dans lesquelles interviennent les neurotransmetteurs également impliqués dans la dépendance au tabac et à la nicotine.
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