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NFL Biosciences renforce sa propriété intellectuelle avec une nouvelle demande de brevet sur NFL-102
information fournie par Boursorama CP 13/11/2026 à 08:30

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NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des immunothérapies pour le traitement de la dépendance tabagique, annonce le dépôt d’une nouvelle demande de brevet destinée à renforcer la protection de NFL-102 et à l’étendre à de nouvelles applications thérapeutiques dans lesquelles interviennent les neurotransmetteurs également impliqués dans la dépendance au tabac et à la nicotine.

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