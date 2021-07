Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NFL Biosciences : prix de l'offre fixé à 3,8 euros par action Cercle Finance • 01/07/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - NFL Biosciences, une société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, a fixé hier le prix de son introduction en Bourse à Paris à 3,8 euros par action. Au total, ce sont plus de 1,3 million d' actions nouvelles qui ont été allouées dans le cadre de l'offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert et du placement global destiné aux investisseurs institutionnels. Le produit brut de l'émission s'élève donc à quelque cinq millions d'euros, un montant qui doit permettre à NFL d'accélérer son développement à travers la réalisation d'études cliniques, du recrutement de cadre et de l'initiation de nouveaux programmes. Les premières négociations des actions sont prévues le 5 juillet.

