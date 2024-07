Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NFL Biosciences: potentiel confirmé dans le sevrage du tabac information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 12:17









(CercleFinance.com) - NFL Biosciences subit quelques prises de bénéfices lundi matin malgré l'annonce de résultats satisfaisants dans son étude clinique de phase 2 consacrée au sevrage tabagique.



La société biopharmaceutique - qui développe des médicaments botaniques contre les dépendances et addictions - indique que le potentiel de son NFL-101 a été confirmé, puisque les objectifs fondamentaux de l'étude ont été atteints.



L'essai a ainsi mis en évidence un effet se comparant favorablement aux traitements actuels, avec une efficacité comparable à celle de Champix, mais sans ses effets secondaires.



L'entreprise souligne que son NFL-101 confirme son potentiel disruptif en égalant l'efficacité du meilleur traitement actuel avec deux administrations seulement contre deux prises quotidiennes pendant douze semaines,



Les taux d'efficacité obtenus dans le cadre de l'étude conduisent la société à envisager le démarrage d'une étude de Phase 3.



Suite à ces bons résultats, le titre - qui a grimpé de 78% depuis le début de l'année - subissait néanmoins quelques prises de profits en reculant de 8%.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES 2,45 EUR Euronext Paris -12,19%