Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NFL Biosciences : porté par une initiation de couverture information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - Le titre NFL Biosciences s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris, porté par une initiation de couverture à l'achat des analystes d'Invest Securities. A 11h15, le titre s'adjuge 1,4%, alors que l'indice CAC Mid & Small avance de 0,2%. Invest a entamé ce matin à l'achat sa couverture de la valeur avec un objectif de cours de 4,9 euros, soit un potentiel haussier de 36%, saluant une approche 'innovante' contre l'addiction 'Nous apprécions le positionnement du groupe dans le traitement de l'addiction (tabac/cannabis/alcool) avec un pipeline de trois médicaments botaniques', explique le bureau d'études parisien. Concernant le produit principal, NFL-101, entré en phase II/III dans le traitement de l'addiction au tabac avec des résultats attendus fin 2023, Invest dit tabler sur un lancement commercial en 2026 pour un pic de ventes de 900 millions d'euros. Depuis son entrée en Bourse, le 5 juillet dernier, le titre NFL Biosciences affiche un parcours relativement stable, la société biopharmaceutique s'étant introduite à un prix de 3,8 euros.

Valeurs associées NFL BIOSCIENCES Euronext Paris -0.84%