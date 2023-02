NFL Biosciences obtient 1,7 million d'euros de Bpifrance dans le cadre des Investissements d'avenir

(AOF) - NFL Biosciences annonce l’obtention de financements pour un total de 1,7 million d’euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Cette société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et notamment pour le sevrage tabagique, annonce qu’en conséquence son horizon de trésorerie « s’étend désormais jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024 » après le succès de son augmentation de capital d’environ 3 millions d’euros fin janvier.

"Nous disposons des ressources adaptées pour atteindre les étapes clés de validation de nos deux principaux programmes cliniques sur NFL-101 au 3ème et 4ème trimestre 2023, et avancer dans le développement de NFL-301", précise Ignacio Faus, Directeur général.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.