Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

NFL Biosciences: nouvelle demande de brevet déposée information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 11:01

(CercleFinance.com) - Le titre de la société biopharmaceutique NFL Biosciences s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris suite au dépôt d'une nouvelle demande de brevet, censée précéder le lancement d'études cliniques dédiées.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, NFL précise que sa demande de brevet vise à protéger l'administration de NFL-101, son produit le plus avancé, en association avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques.



La demande a initialement été déposée aux Etats-Unis et sera étendue à l'international, souligne l'entreprise montpellieraine.



Les substituts nicotiniques - qui comprennent les patchs, tablettes, gommes à mâcher et sprays - représentent environ 80% du marché en dépit d'une efficacité à six mois jugée 'modeste', rappelle la société.



NFL Biosciences estime que son extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine pourrait avoir un avantage concurrentiel 'majeur' en étant prescrit soit seul, soit en association avec les autres traitements afin d'augmenter leur efficacité.



Coté sur Euronext Growth Paris, le titre NFL bondit actuellement de 25% après avoir pris près de 35% en milieu de matinée.