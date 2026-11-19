La société biopharmaceutique a franchi une étape importante de son développement clinique en annonçant le recrutement du premier participant pour une étude de phase 2.

Cette inclusion marque le démarrage effectif de l'essai destiné à évaluer l'efficacité du candidat médicament NFL-102 dans le sevrage tabagique et nicotinique, après le feu vert de l'ANSM et du CPP obtenu le 22 octobre dernier.

Conçue en double aveugle contre placebo et dotée d'un design adaptatif, l'étude prévoit d'inclure 310 fumeurs en France pour mesurer l'abstinence continue sur quatre semaines (confirmée par cotinine urinaire). Dans la partie A (en cours), il y a l'inclusion de 40 participants pour tester trois doses initiales. Une analyse menée par un Comité indépendant de surveillance (IDMC) et la société permettra d'écarter l'une des trois doses. La partie B concerne le déploiement sur une dizaine de centres français auprès de 270 participants supplémentaires, avec une nouvelle sélection de dose après 150 inclusions avant l'évaluation finale opposant la dose retenue au placebo.