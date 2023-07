Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NFL Biosciences: l'un des fondateurs se renforce au capital information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - Bruno Lafont, le co-fondateur et directeur général délégué de NFL Biosciences, a annoncé mercredi qu'il s'était renforcé au capital de la société biopharmaceutique.



L'entrepreneur, qui avait cofondée l'entreprise en 2006, dit désormais détenir 8,86% du capital, contre 4,18% avant l'opération.



Dans le détail, l'homme d'affaires a exercé en totalité 50.000 bons de souscription de part de créateur d'entreprise (BSPCE) qui lui ont permis de souscrire à 500.000 actions nouvelles au prix de 0,10 euro, générant un apport de 50.000 euros pour NFL.



Bruno Lafont, qui est en charge de la structuration et du développement chez NFL Biosciences, dit avoir choisi de se renforcer au capital en raison de sa confiance dans la capacité de l'étude clinique conduite dans le sevrage tabagique.



Il estime que celle-ci devrait apporter une première démonstration d'efficacité auprès des autorités règlementaires, ce qui permettrait à NFL 'de changer de dimension'.



Au sein de l'équipe dirigeante de NFL Biosciences, Bruno Lafont gère en particulier la mise en oeuvre des études cliniques et les activités scientifiques de la société.



À l'issue de l'exercice de ses BSPCE, le capital de la société est porté à 8,1 millions d'actions, contre 7,6 millions avant exercice, avec un capital potentiel qui s'élève désormais à 9,2 millions soit une dilution potentielle de 13%, contre 39% précédemment.



Pour des raisons financières personnelles, Bruno Lafont prévoit de vendre un maximum de 100.000 titres au cours des 12 mois qui viennent.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES Euronext Paris -3.24%