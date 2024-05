Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NFL Biosciences: l'étude avec le CEA présentée en congrès information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - NFL Biosciences a annoncé mercredi son intention de présenter les résultats de son étude menée avec le CEA au congrès de l'Albatros, un prochain événement consacré au traitement de l'addictologie.



Pour mémoire, l'essai conduit avec le CEA - qui avait été initié en février 2023 - avait montré des résultats positifs qui avaient été communiqués en janvier dernier.



Dans le détail, l'étude a montré la capacité du NFL-101 à réduire l'envie irrépressible de fumer par la restauration de l'activité cérébrale normale de la région du cerveau associée à cette envie.



'Le mode d'action présenté est ainsi différent de ceux des médicaments de sevrage tabagique actuels qui ciblent directement les récepteurs nicotiniques', rappellent aujourd'hui les analystes d'Invest Securities.



'La mise en exergue d'un mécanisme d'action renforce l'attractivité du programme NFL-101 sur lequel nous attendons les résultats de CESTO 2 en juillet prochain', ajoute la société de Bourse.



Invest souligne que les travaux avec le CEA devraient se poursuivre avec des extensions de l'étude au sevrage tabac/cannabis et potentiellement sevrage à l'alcool.



Le congrès de l'Albatros doit se tenir à Paris le 5 juin.





