NFL Biosciences: Invest Securities réitère son objectif 29/03/2022 à 09:35

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les résultats 2021 ont été marqués par une accélération mesurée des OPEX au S2 (-720kE vs -584kE att) et des frais financiers.



' En 2021, la perte nette s'est ainsi creusée à -978kE (vs -754kE att). La trésorerie s'élève à 3mE supposant une visibilité financière jusqu'à fin T2 23 (vs T3 23 préc.) selon nos estimations ' indique Invest Securities.



' En 2022, on attend la poursuite du recrutement de l'étude CESTO II évaluant NFL-101 dans l'addiction au tabac avec un enrôlement possible des patients d'ici fin 2022 et des résultats attendus au T1 24 en décalage de 6 mois par rapport à notre modèle ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son objectif de cours de 4,9E et son opinion achat.