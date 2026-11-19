L’Opération se déroule en deux temps :



- BSA A : 1 action existante donne droit à 1 BSA A exerçable du 24 novembre 2026 jusqu’au 17 décembre 2026 et 3 BSA A donnent droit à une action nouvelle au prix unitaire d’exercice de 0,30 €, assortie d’un BSA B

- BSA B : 1 BSA B attaché à une action nouvelle souscrite par exercice des BSA A donnera droit à une action nouvelle au prix unitaire d’exercice de 0,80 € et exerçable à compter du 4 janvier 2027 et jusqu’au 17 juin 2027, soit après les résultats cliniques de la partie A de TONIC



Un produit brut potentiel d’environ 1,38 M€ au titre des BSA A et jusqu’à environ 5,07 M€ au total en cas d’exercice intégral des BSA A et BSA B