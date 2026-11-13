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NFL Biosciences dépose un nouveau brevet
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 08:58

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La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies contre la dépendance tabagique, a annoncé le dépôt d'une nouvelle demande de brevet visant à consolider la propriété intellectuelle de son candidat-médicament NFL-102.

Cette nouvelle demande a pour objectif non seulement de renforcer la protection de NFL-102, mais aussi de l'étendre à de nouvelles applications thérapeutiques mobilisant les mêmes neurotransmetteurs que ceux impliqués dans la dépendance au tabac et à la nicotine. Si ce brevet est délivré, il pourrait assurer une protection de NFL-102 jusqu'en 2047, sans tenir compte d'éventuelles extensions réglementaires.

Pour des raisons de confidentialité liées à la procédure, la demande n'étant pas encore publiée, la société n'a pas communiqué d'informations détaillées sur son contenu à ce stade. La portée finale des protections sollicitées demeure par ailleurs soumise à l'examen des offices de brevets compétents.

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