NextStage : stabilité de l'actif net réévalué au premier trimestre

(AOF) - NextStage, société d’investissement, affiche un actif net réévalué stable pour le premier trimestre 2022 à 241,5 millions d'euros (-0,74%). L’ANR par action ordinaire au 31 mars 2022 évolue de façon similaire sur trois mois à 115,69 euros (-0,50%). L’ANR de 241,5 millions au 31 mars 2022 se répartit entre 217,5 millions de valorisation des 17 participations (90,1% de l’ANR) et 24 millions d'euros de trésorerie nette.

NextStage rappelle qu'il ne revalorise pas ses participations non cotées au 31 mars et au 30 septembre, sauf en cas de survenance d'un évènement significatif.

En ajoutant le montant de la ligne de financement de 17 millions mise en place début 2020, la trésorerie disponible totale s'élève à 41 millions à fin mars 2022. Ce montant est quasi stable par rapport au 31 décembre 2021.

" La société a engagé une stratégie de rotation du portefeuille avec des projets de cessions en cours. Dans un contexte économique et géopolitique tendu, NextStage reste vigilant par rapport à l'impact sur l'économie mondiale et à ses répercussions possibles sur les performances et valorisations du portefeuille, et demeure agile par rapport aux opportunités qui pourraient émerger " a commenté la société d'investissement à propos de ses perspectives.

